О своих мыслях она рассказала в интервью программе
Как отметила Осадчая, усыновление – это очень сложный и длительный процесс.
"Нужно себе в этом честно признаться. Усыновление - это не так просто, как об этом можно говорить. Да, мы с Юрой об этом говорили, но мы потом также говорили о том, что это длительный, долгий и очень сложный путь как в бумагах, так и в себе. Потому что нужно в себе много чего понять", - поделилась телеведущая.
В тоже время, по ее словам, от идеи усыновить ребенка Екатерина Осадчая с Юрием Горбуновым не отказываются и продолжают изучать этот вопрос более тщательно.
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Впервые идею усыновить или удочерить ребенка пара озвучила весно этого года.
"Это будет на плечах всех украинцев. И мы тоже об этом думаем" , – сказал тогда Юрий Горбунов.
Напомним, Осадча заметила в Финляндии толпы россиян и рассказала, как их отличить.
Как сообщала Politeka, Осадчая поразила редкими кадрами со своим 20-летним сыном.
Также Politeka писала, Осадчая засветилась с известным продюсером за границей, фото.