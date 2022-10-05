Украинская телеведущая Екатерина Осадчая призналась, будут ли они с мужем Юрием Горбуновым все таки оформлять опеку над ребенком, который потерял родителей на войне.

О своих мыслях она рассказала в интервью программе ЖВЛ.

Как отметила Осадчая, усыновление – это очень сложный и длительный процесс.

"Нужно себе в этом честно признаться. Усыновление - это не так просто, как об этом можно говорить. Да, мы с Юрой об этом говорили, но мы потом также говорили о том, что это длительный, долгий и очень сложный путь как в бумагах, так и в себе. Потому что нужно в себе много чего понять", - поделилась телеведущая.

В тоже время, по ее словам, от идеи усыновить ребенка Екатерина Осадчая с Юрием Горбуновым не отказываются и продолжают изучать этот вопрос более тщательно.

Впервые идею усыновить или удочерить ребенка пара озвучила весно этого года.

"Это будет на плечах всех украинцев. И мы тоже об этом думаем" , – сказал тогда Юрий Горбунов.

Напомним, Осадча заметила в Финляндии толпы россиян и рассказала, как их отличить.

Как сообщала Politeka, Осадчая поразила редкими кадрами со своим 20-летним сыном.

Также Politeka писала, Осадчая засветилась с известным продюсером за границей, фото.