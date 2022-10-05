Як пише Politeka.net, американський мільярдер та винахідник Ілон Маск запропонував віддати частину наших територій країні-окупанту, чим розлютив українців. У мережі миттєво почали глузувати з Маски та його ганебних заяв.

Не залишилася осторонь українська співачка Оля Цибульська. У себе в Інстаграм вона розмістила дивовижне відео.

Перед камерою співачка стала рачки і почала гарячково смикатися. Ольга дивилася в об'єктив божевільними очима і чесно кажучи, виглядала досить моторошно. Все це відбувалося під музичну композицію вокалістки під назвою "По барабану".

«Залиш 🔥 у коментарях, якщо передаєш йому такий самий меседж», - попросила Цибульська своїх фоловерів.

Користувачі мережі відреагували на прохання співачки, як вона просила. Їй поставили багато вогників.

"Блін, я дивилася без музики, і це якось дивно", - зазначили користувачі мережі.

Нагадаємо, Цибульська розплакалася, розповідаючи про свого загиблого друга.

Також повідомлялося, що батьки Олі Цибульської врятувалися із окупації.

Крім того, Politeka.net писала, Ольга Цибульська відповіла, чому показала чоловіка лише зараз