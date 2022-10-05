Як повідомляє Politeka.net, українці звикли бачити Лілію Ребрик завжди бадьорою, позитивною та з усмішкою на обличчі – незважаючи на ранні підйоми, телеведуча заряджає глядачів енергією. Крім того, багато років знаменитість була білявкою та не змінювала зачіску. Однак кілька годин тому вона показала в Instagram, що змінила стрижку та колір волосся.
Блондинкою вона проходила досить довго і раптом вирішила, що саме час щось міняти і час бути іншою. Так, Лілія Ребрик перефарбувала волосся в рудий відтінок – він зробив її обличчя більш виразним, а заразом підкреслив якусь жорсткість і силу її характеру. А також вона змінила зачіску, вкоротивши довжину волосся до плечей.
Доповнили картину яскравий макіяж із червоною помадою та підводкою для очей. На зірці одягнений сірий светр та бежеве пальто.
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"Хочеться сказати вам, доброго ранку. Хоча воно не зовсім добре. Але творчий фронт все ще працює. Тримаємо стрій! Не опускайте руки і бережіть себе!", - звернулася Лілія Ребрик до користувачів мережі.
Крім того, телеведуча поцікавилася у користувачів мережі, як "їм її новий образ".
Нагадаємо, Ребрик у повітряній сукні-вишиванці оголосила про важливу подію.
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