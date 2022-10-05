Блондинкою телеведуча Лілія Ребрик проходила досить довго і раптом вирішила, що час щось міняти.

Як повідомляє Politeka.net, українці звикли бачити Лілію Ребрик завжди бадьорою, позитивною та з усмішкою на обличчі – незважаючи на ранні підйоми, телеведуча заряджає глядачів енергією. Крім того, багато років знаменитість була білявкою та не змінювала зачіску. Однак кілька годин тому вона показала в Instagram, що змінила стрижку та колір волосся.

Блондинкою вона проходила досить довго і раптом вирішила, що саме час щось міняти і час бути іншою. Так, Лілія Ребрик перефарбувала волосся в рудий відтінок – він зробив її обличчя більш виразним, а заразом підкреслив якусь жорсткість і силу її характеру. А також вона змінила зачіску, вкоротивши довжину волосся до плечей.

Доповнили картину яскравий макіяж із червоною помадою та підводкою для очей. На зірці одягнений сірий светр та бежеве пальто.

"Хочеться сказати вам, доброго ранку. Хоча воно не зовсім добре. Але творчий фронт все ще працює. Тримаємо стрій! Не опускайте руки і бережіть себе!", - звернулася Лілія Ребрик до користувачів мережі.

Крім того, телеведуча поцікавилася у користувачів мережі, як "їм її новий образ".

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