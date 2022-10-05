Блондинкой телеведущая Лилия Ребрик проходила достаточно долго и вдруг решила, что самое время что-то менять.

Как сообщает Politeka.net, украинцы привыкли видеть Лилию Ребрик всегда бодрой, позитивной и с улыбкой на лице - несмотря на ранние подъемы, телеведущая заряжает зрителей энергией. Кроме того, многие годы знаменитость была блондинкой и не меняла прическу. Однако несколько часов назад она показала в Instagram, что сменила стрижку и цвет волос.

Блондинкой она проходила достаточно долго и вдруг решила, что самое время что-то менять и пора быть другой. Так, Лилия Ребрик перекрасила волосы в рыжий оттенок – он сделал ее лицо более выразительным, а заодно подчеркнул некую жесткость и силу ее характера. А также она сменила прическу, укоротив длину волос до плеч.

Дополнили картину яркий макияж с красной помадой и подводкой для глаз. На звезде надет серый свитер и бежевое пальто.

"Хочется сказать вам, доброе утро. Хотя оно не совсем доброе. Но творческий фронт все еще работает. Держим строй! Не опускайте руки и берегите себя!", - обратилась Лилия Ребрик к пользователям сети.

Кроме того, телеведущая полюбопытствовала у пользователей сети, как "им ее новый образ".

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

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