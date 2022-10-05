Цього разу на своїй сторінці в Instagram співак повідомив про прем'єру своєї нової роботи під назвою "Переможна пісня". У кліпі сам Сергій виступив у ролі ведучого новин, який повідомляє низку хороших для українців новин.

Шанувальники в коментарях підтримали артиста та оцінили його нове творіння:

"Аааааа така файна пісня, дуже😍";

"дякуєм за патріотичний контент... Ти найкращий❤️ Слава Україні";

"Героям Слава!! Ваші пісні стали улюбленими піснями моїх діток 6 і 4 рочки) тепер у нас ЗСУ файно луплять м*скаля цілими днями)))";

"Дуже потужно🔥 Молодець 😍❤️";

"Ти як завжди супер🤗";

"Завжди піднімаєте настрій своїми піснями та посмішкою!!! Неймовірно";

"Чекаю з нетерпінням Ваші нові пісні. Дуже чудова переможна..Дякую за віру в ЗСУ, за любов до України,яка відчувається у Вашій творчості.Ваші пісні піднімають настрій і посилюють надію";

"Дуже крутооо. Дякую за просування української музики, це важливо, Сергію, твоя творчість неоціненна. І тільки хай хтось спробує сказати, що немає української музики";

"Молодчинка! Крута і мотивуюча пісня! Так тримати!💙💛".

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