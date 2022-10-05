В этот раз на своей странице в Instagram певец сообщил о премьере своей новой работы под названием "Победная песня". В клипе сам Сергей выступил в роли ведущего новостей, сообщающего ряд хороших для украинцев новостей.
Поклонники в комментариях поддержали артиста и оценили его новое творение:
"Аааааа такая хорошая песня, очень😍";
"спасибо за патриотический контент... Ты лучший❤️ Слава Україні";
"Героям Слава!! Ваши песни стали любимыми песнями моих деток 6 и 4 годика) теперь у нас ВСУ хорошо бьют м*скаля целыми днями)))";
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"Очень мощно🔥 Молодец 😍❤️";
"Ты как всегда супер🤗";
"Всегда поднимаете настроение своими песнями и улыбкой!!! Невероятно";
"Жду с нетерпением Ваши новые песни. Очень замечательная победная.. Спасибо за веру в ВСУ, за любовь к Украине, которая чувствуется в Вашем творчестве. Ваши песни поднимают настроение и усиливают надежду";
"Очень крутооо. Спасибо за продвижение украинской музыки, это важно, Сергей, твое творчество неоценимо. И только пусть кто-то попробует сказать, что нет украинской музыки";
"Молодчинка! Крутая и мотивирующая песня! Так держать!💙💛".
Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.
Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.
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