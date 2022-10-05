В этот раз на своей странице в Instagram певец сообщил о премьере своей новой работы под названием "Победная песня". В клипе сам Сергей выступил в роли ведущего новостей, сообщающего ряд хороших для украинцев новостей.

Поклонники в комментариях поддержали артиста и оценили его новое творение:

"Аааааа такая хорошая песня, очень😍";

"спасибо за патриотический контент... Ты лучший❤️ Слава Україні";

"Героям Слава!! Ваши песни стали любимыми песнями моих деток 6 и 4 годика) теперь у нас ВСУ хорошо бьют м*скаля целыми днями)))";

"Очень мощно🔥 Молодец 😍❤️";

"Ты как всегда супер🤗";

"Всегда поднимаете настроение своими песнями и улыбкой!!! Невероятно";

"Жду с нетерпением Ваши новые песни. Очень замечательная победная.. Спасибо за веру в ВСУ, за любовь к Украине, которая чувствуется в Вашем творчестве. Ваши песни поднимают настроение и усиливают надежду";

"Очень крутооо. Спасибо за продвижение украинской музыки, это важно, Сергей, твое творчество неоценимо. И только пусть кто-то попробует сказать, что нет украинской музыки";

"Молодчинка! Крутая и мотивирующая песня! Так держать!💙💛".

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.