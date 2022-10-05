Популярний український телеведучий Володимир Остапчук зараз переживає не найкращий період свого життя. Після повернення із-за кордону шоумен стривожився за своє здоров'я і побіг на обстеження в одну зі столичних клінік.

У своїх Instagram-Stories Остапчук без сорому розповів, що перевірив простату та інші важливі для чоловіків органи.

"Це мій хлопчик. Можете вітати. Насправді це моя простата. І з нею, як і з іншими органами, все гаразд", - розповів він.

Володимир додав, що далі за планом УЗД та перевірка внутрішніх органів.

До речі, Остапчук повідомив, що повний чек-ап здоров'я з усіма аналізами та діагностичними процедурами коштував йому 9 400 гривень. Також він підкреслив, що якість української медицини набагато крутіша, ніж у багатьох розвинених країнах.

Останнім часом Володимир Остапчук і його друга дружина Христина Горняк у багатьох на слуху, адже шлюб, що здавався ідеальним, буквально тріщить по швах. Подружжя не живе разом, хоча й не коментує рішення про розлучення.

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