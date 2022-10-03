Как сообщает Politeka.net, несмотря на постоянную занятость жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк успевает все – заниматься волонтерством, вести свою страницу в сети и работать нотариусом.

В этот раз на своей странице в Instagram она показала, как собирается на работу - без укладки и яркого макияжа, обычный "рабочий" день.

Так, Кристина Горняк опубликовала в Instagram видео в куртке-оверсайз и бежевых расклешенных брюках. На ногах у звезды ботинки на каблуке. Ее волосы собраны на затылке и гладко зачесаны, а на лице едва заметный макияж в нюдовых оттенках. Жена ведущего Владимира Остапчука весело улыбается в камеру и ходит по дорожке словно находится на подиуме и берет участие в показе мод.

Видео собрало много положительных отзывов. В частности, Кристина Горняк получила от пользователей сети комплименты и хвалебные сообщения. Многие также спрашивали, почему супруги так давно не публикуют совместные кадры.

"Красотка. Спасибо за хорошее настроение утром", "Наверное, что не вместе, ведь слухи уже давно ходят!", "А я что-то не поняла, что-то будто долго нет постов с мужем?", "Вам так идут эти цвета", "Красоточка", "Настроение - осень", - писали в комментариях.

Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.

Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.