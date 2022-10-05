Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук сейчас переживает не самый лучший период в своей жизни. После возвращения из-заграницы шоумен встревожился за свое здоровье и побежал на обследования в одну из столичных клиник.
В своих Instagram-Stories Остапчук без стеснения рассказал, что проверил простату и другие важные для мужчин органы.
"Это мой мальчик. Можете поздравлять. На самом деле это моя простата. И с ней, как и с другими органами все в порядке", - рассказал он.
Владимир добавил, что далее по плану УЗИ и проверка внутренних органов.
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К слову, Остапчук сообщил, что полный чек-ап здоровья со всеми анализами и диагностическими процедурами обошелся ему в 9 400 гривен. Также он подчеркнул, что качество украинской медицины куда круче, чем во многих развитых странах.
В последнее время Владимир Остапчук и его вторая жена Кристина Горняк у многих на слуху, ведь казавшийся идеальным брак буквально трещит по швам. Супруги не живут вместе, хотя и не комментируют решение о разводе.
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