Как сообщает Politeka.net, на личной странице в Инстаграм нотариус Кристина Горняк поделилась переживаниями. После сильнейших взрывов в Днепре и Николаеве, а также циничного расстрела оккупантами мирных жителей в Запорожье жена Остапчука написала пост, в котором обратилась к Всевышнему.

«Останови войну. Боже…. Мы все молим Тебя и молим…. Сил уже просто не хватает», - попросила Горняк.

Пользователи сети активно принялись комментировать публикацию. Некоторые упрекнули жену Остапчука в нытье, ведь она долгое время пережидала заграницей и сейчас находиться в относительно безопасном месте.

Нотариус нашла что ответить недоброжелателям, отметим, что они ей попросту завидуют.

"Кристина, а что говорить людям, которые сейчас в плену (в голоде и холоде) или на войне в окопах? Мы не в оккупированных городах точно не должны падать духом, если бы морально тяжело не было",

"На что тебе там сил не хватает, интересно?",

"Путешествовать или что?",

"Дай Бог сил нашим защитникам и нам всем выдержать это все и победить! Такое ощущение что бог проиграл дьяволу в карты….", - пишут в сети.

Напомним, подружка Барских Романова после трагедии раззадорила видом в мини-платье из латекса: неожиданные кадры

Как сообщала Politeka, экс-жена Потапа Горовая впечатлила кадрами с Дорофеевой: "Я в восторге, насколько..."

Также Politeka писала, Цибульская показала свой необычный дом и обратилась к украинцам: "Я не уезжала из Украины..."