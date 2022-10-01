Как сообщает Politeka.net, на личной странице в Инстаграм нотариус Кристина Горняк поделилась переживаниями. После сильнейших взрывов в Днепре и Николаеве, а также циничного расстрела оккупантами мирных жителей в Запорожье жена Остапчука написала пост, в котором обратилась к Всевышнему.
«Останови войну. Боже…. Мы все молим Тебя и молим…. Сил уже просто не хватает», - попросила Горняк.
Пользователи сети активно принялись комментировать публикацию. Некоторые упрекнули жену Остапчука в нытье, ведь она долгое время пережидала заграницей и сейчас находиться в относительно безопасном месте.
Нотариус нашла что ответить недоброжелателям, отметим, что они ей попросту завидуют.
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"Кристина, а что говорить людям, которые сейчас в плену (в голоде и холоде) или на войне в окопах? Мы не в оккупированных городах точно не должны падать духом, если бы морально тяжело не было",
"На что тебе там сил не хватает, интересно?",
"Путешествовать или что?",
"Дай Бог сил нашим защитникам и нам всем выдержать это все и победить! Такое ощущение что бог проиграл дьяволу в карты….", - пишут в сети.
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