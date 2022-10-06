Актриса Ольга Сумська нерідко дивує фанатів природними образами без косметики та фотошопу.

Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська нерідко вражає мережу квітучими та яскравими образами. В Інстаграм вона ділиться не лише рецептами, розповідає про творчість, а й показує цікаві образи.

Не бентежиться Ольга демонструвати природну красу і показувати себе зранку без макіяжу, вдавання і не приховує обличчя за безліччю фотошопу та фільтрів. На цей раз 56-річна знаменитість з'явилася перед камерами з розпущеним волоссям і без косметики з ранку.

Як видно, шкіра її обличчя – здорова та свіжа, і на ній практично немає зморшок.

"Я запевняю всіх: можна все робити вдома - і ліфтинг, і маски з білком і жовтком, і обгортання, і трави для волосся", - казала Ольга.

Раніше на своїй сторінці у Instagram артистка розмістила кілька вітальних публікацій. Так, Сумська звернулася до Андрія Данилка. Артисту, який прославився завдяки сценічному образу Вєрки Сердючки, 2 жовтня виповнюється 49 років.

Свій пост Ольга супроводжувала кумедним кадром із Данилком, зробленим на зйомках мюзиклу "Вечори на хуторі поблизу Диканьки".

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