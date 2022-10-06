Актриса Ольга Сумская нередко удивляет фанатов естественными образами без косметики и фотошопа.

Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская нередко впечатляет сеть цветущими и яркими образами. В Инстаграм она делится не только рецептами, рассказывает о творчестве, но и показывает интересные образы.

Не смущается Ольга демонстрировать естественную красоту и показывать себя с утра без макияжа, притворства и не скрывает лицо за множеством фотошопа и фильтров. В этот раз 56-летняя знаменитость предстатала перед камерами с распущенными волосами и без косметики с утра.

Как видно, кожа ее лица – здоровая и свежая, и на ней практически нет морщин.

«Я уверяю всех: можно все делать дома - и лифтинг, и маски с белком и желтком, и обертывание, и травы для волос», - ранее говорила Ольга.

Ранее на своей странице в Instagram артистка разместила несколько поздравительных публикаций. Так, Сумская обратилась к Андрею Данилко. Артисту, прославившемуся благодаря сценическому образу Верки Сердючки, 2 октября исполняется 49 лет.

Свой пост Ольга сопроводила забавным кадром с Данилко, сделанным на съемках мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.

Также Politeka писала, что Сумская засветилась в компании нового "Холостяка": неожиданное фото.