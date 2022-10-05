На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила зворушливе відео зустрічі командирів-героїв "Азовсталі" з рідними, яка відбулася напередодні в Туреччині.

"Знову і знову дивлюся це відео - радію і плачу… Це українське диво наперекір долі - кажуть вони. І це свята правда! Неймовірні хвилини радості і любові! Щасливі миті, про які мріяла вся Україна❤️Командири- герої з «Азовсталі» зустрілися нарешті в Туреччині зі своїми рідними! Денис Прокопенко «Редіс», Сергій Волинський «Волина», Святослав Паламар «Калина», Денис Шлега, Олег Хоменко… Разом зі своїми незламними побратимами - ці відважні воїни стали рідними для мільйонів українців. І я пишаюсь, що живу з ними в один час💙💛", — пише Мазур.

Ведуча також додала, що під обіцянки безпеки і контролю з боку Червоного Хреста у травні вийшли з Азовсталі більше 2 тисяч наших бійців.

"Досі залишаються в полоні ще близько 400 прикордонників Маріупольського гарнізону, які вийшли тоді ж. Зокрема, серед них три жінки - прикордонниці, пишуть їхні рідні. Пам‘ятаємо - про кожного і кожну. Б‘ємося - за кожного і кожну! Не замовкаємо і не втомлюємось. Щоб такі ось щасливі обійми з рідними - чекали кожного нашого захисника і захисницю🙏🙏🙏", — наголосила Алла.

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