На своей странице в Instagram звезда разместила трогательное видео встречи командиров-героев "Азовстали" с родными, которая прошла накануне в Турции.

"Снова и снова смотрю это видео - радуюсь и плачу… Это украинское чудо наперекор судьбе - говорят они. И это святая правда! Невероятные минуты радости и любви! Счастливые мгновения, о которых мечтала вся Украина ❤️Коммандиры-герои из "Азовстали" встретились наконец в Турции со своими родными!Денис Прокопенко «Редис», Сергей Волынский «Волина», Святослав Паламарь «Калина», Денис Шлега, Олег Хоменко… Вместе со своими несгибаемыми собратьями - эти отважные воины стали родными для миллионов украинцев. И я горжусь, что живу с ними в одно время 💙💛", - пишет Мазур.

Ведущая также добавила, что под обещания безопасности и контроля со стороны Красного Креста в мае вышли из Азовстали более 2 тысяч наших бойцов.

"До сих пор остаются в плену еще около 400 вышедших тогда же пограничников Мариупольского гарнизона. В частности, среди них три женщины - пограничницы, пишут их родные. Помним - о каждом и каждой. Сражаемся - за каждого и каждую! Не замолкаем и не устаем. Чтобы такие вот счастливые объятия с родными - ждали каждого нашего защитника и защитницу 🙏🙏🙏", - подчеркнула Алла.

Напомним, телеведущая "1+1" Мазур бурно отреагировала на ложь российского дипломата.

Как сообщала Politeka, звезда 1 + 1 Маричка Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью.

Также Politeka писала, что Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности.