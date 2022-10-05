Вони виховують двох дітей. 2015 року в зіркової пари народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка похвалилася кадрами з нової фотосесії, а також звернулася до українців із важливим закликом.

"Ніколи не припиняйте бути гарною людиною через поганих людей ❤️Ніколи не йдіть на угоду із совістю. Не зраджуйте своїх принципів і себе. Завжди! Чуєте? Завжди це обернеться проти вас! Будьте гарною людиною для себе 🤎 Хороші вчинки та доброта мають бути мотивовані вашим почуттям власного «я», а не тим, що про вас можуть подумати оточуючі. Будьте гарною людиною насамперед для себе! Якщо ви добрі стосовно інших людей, вони теж будуть добрими до вас. Вірте в добро і не здавайте позицій, щоб світ став кращим!", — пише Саліванчук.

Крім того, вперше за тривалий час Ганна дала інтерв'ю та поділилася емоціями.

"Знову відчула себе акторкою, була в кадрі, чіпляли звук, знімали на 3 камери- яке це прекрасне відчуття🙏🏻не дивлячись на те, що це не кіно, а інтерв’ю 💙💛дякую, Марина Синьоока, за прекрасний проведений час, та цікаву розмову💋", — зізнається артистка.

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