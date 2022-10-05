Они воспитывают двоих детей. В 2015 году у звездной пары родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram 37-летняя артистка похвасталась кадрами из новой фотосессии, а также обратилась к украинцам с важным призывом.

"Никогда не прекращайте быть хорошим человеком из-за плохих людей ❤️Никогда не идите на сделку с совестью. Не изменяйте своим принципам и себе. Всегда! Слышите? Всегда это обернется против вас! Будьте хорошим человеком для себя 🤎 Хорошие поступки и доброта должны быть мотивированы вашим чувством собственного «я», а не тем, что о вас могут подумать окружающие. Будьте хорошим человеком прежде всего для себя! Если вы хороши по отношению к другим людям, они тоже будут добрыми к вам. Верьте в добро и не сдавайте позиций, чтобы мир стал лучше!", - пишет Саливанчук.

Кроме того, впервые за долгое время Анна дала интервью и поделилась эмоциями.

"Снова почувствовала себя актрисой, была в кадре, цепляли звук, снимали на 3 камеры - какое это прекрасное чувство 🙏🏻не смотря на то, что это не кино, а интервью 💙💛благодарю, Марина Синеокая, за прекрасное проведенное время, и интересный разговор 💋", — признается артистка.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.