Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вміє як захопити красою та ефектним стильним обрвзом, так і посміятися з себе. Окрім гламурних фото, вона нерідко показує і забавні знімки, а також своє повсякденне життя. Цього разу, на своїй сторінці в Instagram вона показала себе з самого ранку.

Тепер же Христина Горняк розбурхала мережу пікантними ранковими. Дівчина позувала, стоячи навпроти вікна, загорнута в один кремовий рушник. Волосся вона зібрала і приховала за рушником поменше.

Шанувальники змогли розглянути не тільки її вітальню, що відкриваються погляду, а й оцінити розкішний бюст жінки. Крім того, вона кокетливо підняла рушник і засвітила довгі стрункі ніжки.

"Доброго ранку. Зробила вигляд, що я ідеальна жінка, яка мовчить", - з гумором підписала кадри дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук одружився з юристом Христина Горняк 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила у заміському комплексі під Києвом. У січні 2021 року Володимир Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.



Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.