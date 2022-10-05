Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк умеет как восхитить красотой и эффектным стильным обрвзом, так и посмеяться над собой. Кроме гламурных фото, она нередко показывает и забавные снимки, а также свою повседневную жизнь. В этот раз, на своей странице в Instagram она показала себя из самого утра.

Теперь же Кристина Горняк взбудоражила сеть пикантными утренними. Девушка позировала, стоя напротив окна, завернутая в одно лишь кремовое полотенце. Волосы она собрала и скрыла за полотенцем поменьше.

Поклонники смогли рассмотреть не только открывающиеся взору гостиную, но и оценить роскошный бюст женщины. Кроме того, она кокетливо приподняла полотенце и засветила длинные стройные ножки.

"Доброе утро. Сделала вид, что я идеальная женщина, которая молчит", - с юмором подписала кадры жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк.

Стоит отметить, что Кристина Горняк вышла замуж за Владимира Остапчука 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.