53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес зацікавила новими кадрами - трейлером майбутнього фільму, в якому зобразила дещо новий для себе образ.

В Інстаграмі артистка представила офіційний трейлер і постер до романтичного комедійного бойовика "Моє піратське весілля", який вийде на стрімінговому сервісі вже в новому році в січні.

Відомо, що у фільмі Лопес і Джош Дюамель грають заручені пари Дарсі і Тома, які готуються до весілля на тропічному острові, однак у розпал церемонії на пляжі оголошується група озброєних людей у ​​масках.

Крім Лопес та Дюамеля, у фільмі також знімається Дженніфер Кулідж, що порадувало шанувальників:

«Не можу дочекатися, коли все це побачать! Не можу дочекатися!!!! Хо; Це схоже на повний вибух! Не можу дочекатися! 💛; Було так весело! Любов; омгггг я в захваті!; Люблю цього малюка; Люблю це; Не можу дочекатись цього неймовірного фільму 😍🔥; О боже це так круто! з нетерпінням чекаю".

У мережі шанувальники нерідко репрезентують цікаві кадри з артисткою, показуючи оригінальний варіант нарядів для нового сезону. На цей раз добірка вразила шанувальників.

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