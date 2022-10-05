53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес заинтриговала новыми кадрами - трейлером грядущего фильма, в котором изобразила несколько новый для себя образ.

В Инстаграм артистка представила официальный трейлер и постер к романтическому комедийному боевику "Моя пиратская свадьба", который выйдет на стриминговом сервисе уже в новом году в январе.

Известно, что в фильме Лопес и Джош Дюамель играют помолвленную пару Дарси и Тома, которые готовятся к свадьбе на тропическом острове, однако в самый разгар церемонии на пляже объявляется группа вооруженных людей в масках.

Помимо Лопес и Дюамеля, в фильме также снимается Дженнифер Кулидж, что порадовало поклонников:

«Не могу дождаться, когда все это увидят!; Не могу дождаться!!!! Хо; Это похоже на полный взрыв! Не могу дождаться! 💛; Было так весело! Любовь; омгггг я в восторге!; Обожаю этого малыша😍; Люблю это; Не могу дождаться этого невероятного фильма 😍🔥; О боже это так круто! с нетерпением жду».

В сети поклонники нередко представляют интересные кадры с артисткой, показывая оригинальный варианты нарядов для нового сезона. В этот раз подборка впечатлила поклонников.

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