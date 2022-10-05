Як пише Politeka.net , з початком широкомасштабного наступу на Україну Святослав Вакарчук поспішив вступити до лав захисників. Як розповів виконавець, він має звання лейтенанта ЗСУ, а Львівська військово-цивільна адміністрація дала йому завдання – підтримувати українців.

Святослав Вакарчук регулярно відвідує найгарячіші точки на карті України і цього разу не став винятком. Музикант приїхав до Херсонської області, де тривають активні бої за визволення нашої землі від російського окупанта.

Артист записав ролик разом із воїнами 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила з Львівщини.

"Передаємо привіт всій Львівщині. Передаємо привіт всій Галичині. Слава Україні", - сказав Вакарчук.

Українці захопилися побаченим, вони просять музиканта передати вітання нашим воїнам та подякувати за захист. Також багато хто захопився сміливістю та безстрашністю артиста.

"Безстрашний ви людина, дякую вам за все",

"Слава нашим воїнам! Бережіть себе. Ви просто молодці! Молимося за вас. Дякую, Святославе, що підтримуєте наших мужніх хлопців", - писали фоловери.

Нагадаємо, Вакарчук зворушив кадрами з концерту в Баку, де підтримали Україну

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