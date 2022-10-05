Как пишет Politeka.net, с началом широкомасштабного наступления на Украину Святослав Вакарчук поспешил вступить в ряды защитников. Как рассказал исполнитель, у него есть звание лейтенанта ВСУ, а Львовская военно-гражданская администрация дала ему задание – поддерживать украинцев.
Святослав Вакарчук регулярно посещает самые горячие точки на карте Украины и этот раз не стал исключением. Музыкант приехал в Херсонскую область, где ведутся активные бои за освобождение нашей земли от российского оккупанта.
Артист записал ролик вместе с воинами 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила из Львовской области.
"Передаем привет всей Львовщине. Передаем привет всей Галичине. Слава Украине", - сказал Вакарчук.
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Украинцы восхитились увиденным, они просят музыканта передать приветствие нашим воинам и поблагодарить за защиту. Также многие восхитились смелостью и бесстрашием артиста.
"Бесстрашный вы человек, спасибо вам за всё",
"Слава нашим воинам! Берегите себя. Вы просто молодцы! Молимся за вас. Спасибо, Святослав, что поддерживаете наших мужественных ребят", - писали фоловеры.
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