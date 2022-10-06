Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відверте фото, на якому в усій красі продемонструвала фігуру, позуючи в бежевому боді та брендових чоботях.

"Як сказала моя подруга : «Давай більш жвавий контент а то всі відпишуться» 🤌🏼😂", — жартує Дімопулос в описі до світлини.

Крім того, в коментарях до публікації Санта розкрила свій секрет стрункості: "багато ходжу, бігаю 2-3 рази на тиждень. Плюс тренування 2-3 рази на тиждень".

"Правильно сказала ,таку красу не можна ховати )", — одразу ж написала під фото співачка Tayanna (Тетяна Решетняк).

Шанувальники Дімопулос під фото залишили безліч комліментів: "Але дівка!", "ух!!!!Жінка-Натхнення!", "У хорошій формі. Так тримати!", "Така робота над собою,над своїм тілом не може не вражати🤎", "Ідеал мого бачення красивої жінки 😍😍😍 це просто ідеально, шикарно", "Ви дуже красива і стильна 🔥", "Це прям жвавіше не вигадаєш 😂", "Боже, ну яке тіло 🔥", "Подивилась на Вас і завтра в спортзал не піду, а побіжу))", "Яка у вас фігура!! 😍", "Красива, талановита, жвава😂,монументальна😂", "Розкішно виглядаєте!", "Правду подруга сказала. Бо я вже навіть історії перестав дивитися. Стрічки новин є на інших підписках".

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