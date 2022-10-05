Популярна українська співачка Ірина Білик, яка деякий час жила та виступала з благодійними концертами в Америці, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото з Нью-Йорка та розповіла, з ким познайомилася у США.

На новій чорно-білій фотографії Ірина зображена на прогулянці в мегаполісі, за її спиною видно нью-йоркські хмарочоси, машини та дерева. Перед камерою артистка з'явилася у всьому чорному – на ній широкі штани та вільна футболка. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі стильні окуляри.

У підписі до публікації Білик поділилася своїми емоціями: "Майже місяць пройшов з того часу, як я повернулась зі Сполучених штатів Америки і найкраще, що я бачила у цій чудовій країні - це наші🇺🇦українці! Вони мене дуже підтримували! Також я познайомилась з дуже талановитими українськими фотографами, наприклад у Нью Йорку @nastia.kalibri.nyc зробила життєві фото просто на вулицях міста, така я собі подобаюсь найбільше - справжня, романтична і вільна! До речі для українців з промокодом "Білик" на фотосесію у її студії зараз діє величезна знижка Частину грошей від фотосесій Настя перераховує до благодійного фонду".

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