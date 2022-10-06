В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила откровенное фото, на котором во всей красе продемонстрировала фигуру, позируя в бежевом боди и брендовых сапогах.
"Как сказала моя подруга: "Давай более живой контент а то все отпишутся" 🤌🏼😂", - шутит Димопулос в описании к фотографии.
Кроме того, в комментариях к публикации Санта раскрыла свой секрет стройности: "много хожу, бегаю 2-3 раза в неделю. Плюс тренировки 2-3 раза в неделю".
"Правильно сказала, такую красоту нельзя прятать)", - сразу же написала под фото певица Tayanna (Татьяна Решетняк).
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Поклонники Димопулос под фото оставили множество комлиментов: "Но девка!", "ух!!!!Женщина-Вдохновение!", "В хорошей форме. Так держать!", "Такая работа над собой, над своим телом не может не поражать🤎" , "Идеал моего видения красивой женщины 😍😍😍 это просто идеально, шикарно", " Вы очень красивая и стильная 🔥", "Это прям живее не придумаешь 😂", "Боже, ну какое тело 🔥", "Посмотрела на Вас и завтра в спортзал не пойду, а побегу))", "Какая у вас фигура!! 😍 ", "Красивая, талантливая, бойкая, монументальная😂", "Роскошно выглядите!", "Правду подруга сказала. Потому что я даже истории перестал смотреть. Ленты новостей есть на других подписках".
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