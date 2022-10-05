Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса, а також суддя у шоу талантів та "Холостячка" першого сезону відомого шоу. Вона часто дивує розповідями про своє життя, ділиться корисними способами привести себе до ладу та розповідає про медитацію.

Також подобається Ксенії ділитися лайфхаками, як треба правильно стежити за фігурою та підтягувати форми. Навіть після настання холодів Ксенія намагається зайнятися старанніше і помічає, що ідеальних жінок не існує і в неї самої є недоліки.

"Друзі, чуєте музику? Це я прийшла на масаж, ось. Натерли вже мені всякими БДСМ-приладами" - пожартувала Ксенія і показала почервонілу шкіру.

Нещодавно в інтерв'ю журналістці Тетяні Гончаровій на її YouTube канал , 33-річна артистка з усмішкою на обличчі розповіла про дитинство та юність, проте поки що їй дуже боляче, адже російські війська захопили її рідне місто.

Батьки Ксенії Мішиної живуть у Криму і їхати не збираються. Раніше зірка часто бачилася з ними, проте після повномасштабної війни – жодного разу.

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