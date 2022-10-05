Відомий кремлівський блазень та пропагандист Володимир Соловйов регулярно б'ється в істериках в ефірах своїх програм.

Як повідомляє Politeka.net, кремлівський медіапропагандист Володимир Соловйов емоційно відреагував на поразку російських військ під Лиманом. Його обурило те, що окупанти втрачають території, а ЗСУ проводять контрнаступ на всіх фронтах.

Український продюсер та репер Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) висміяв пропагандиста на своїй сторінці в Instagram.

Варто зазначити, що відомий кремлівський блазень та пропагандист Володимир Соловйов регулярно б'ється в істериках в ефірах своїх програм. Зокрема, у серпні він відкрито загрожував ядерною війною країнам Європи. Соловйов розлютився через те, що країни Балтії виступили проти видачі віз росіянам. Крім того, він істерить також через підтримку України країнами Заходу, та через заявку нашої країни для прийняття до НАТО.

Потап показав шматочок відео, де пропагандист обурюється, а наприкінці наклав на кадри свою пісню "Соловйов, ти дов*ойоб".

У коментарях українці приєдналися до висновку Потапа, і написали все, що думають про кремлівського пропагандиста та його безглузду брехню: "Щоб ці падли заткнулися навіки", "Він може допомогти росії і записатися в ЧМОбіки", "Приємно слухати істерику цього... ", "Коли на нього дивишся, одразу блювати тягне".

Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.

Як Politeka повідомляла, Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу.

Також Politeka писала, Потапа рознесли після спроби виправдатись за Іспанію.