Известный кремлевский шут и пропагандист Владимир Соловьев регулярно бьется в истериках в эфирах своих программ.

Как сообщает Politeka.net, кремлевский медиапропагандист Владимир Соловьев эмоционально отреагировал на поражение российских войск под Лиманом. Его возмутило то, что оккупанты теряют территории, а ВСУ проводят контрнаступление на всех фронтах.

Украинский продюсер и рэпер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) высмеял пропагандиста на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что известный кремлевский шут и пропагандист Владимир Соловьев регулярно бьется в истериках в эфирах своих программ. В частности, в августе он открыто угрожал ядерной войной странам Европы. Соловьев разозлился из-за того, что страны Балтии выступили против выдачи виз россиянам. Кроме того, истерит он также из-за поддержки Украины странами Запада, а также из-за заявки нашей страны для принятия в НАТО.

Потап показал кусочек видео, где пропагандист возмущается, а в самом конце наложил на кадры свою песню "Соловьев, ты дол*оеб".

В комментариях украинцы присоединились к выводу Потапа, и написали все, что думают о кремлевском пропагандисте и его глупой лжи: "Чтобы эти падлы заткнулись навеки", "Он может помочь расии и записаться в ЧМОбики", "Приятно слушать истерику этого...", "Когда на него смотришь, сразу блевать тянет".

Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.

Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.

Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.