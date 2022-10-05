Відома співачка, екс-учасниця групи "НеАнгели" та Інста-блогерка Слава Камінська втекла від війни до Нідерландів і найближчим часом не збирається повертатися до України. Артистка звикає жити у нових реаліях, про що вона розповіла у програмі " Ранок Вдома".

“Коли я приїхала до Роттердама, було дуже важко. Не було няньки, а я стільки часу з дітьми ніколи не проводила. А вони роблять все, щоб мама нервувала. До того ж, з перших днів я зрозуміла, що мені тут не зовсім добре. Дуже хочеться додому, до свого ліжка. Я так хочу, щоби все було як раніше. Тоді я сіла у машину та написала пісню. Вперше, до речі. Зазвичай купувала пісні”, - зізналася артистка.

Камінська наголосила, що зараз її життя радикально змінилося.

«Довелося знову вчитися всьому. В іншій країні це дуже важко, бо ще не знаєш мови. Я зараз захворіла. Вдома, у Києві, у мене багато ліків, я вже була б здорова. А тут треба обов'язково записуватись до лікаря. Тому сиджу вдома... дуже болить горло, а я думаю: "Нехай, минеться". Це моя нова реальність», – поділилася співачка із ведучими.

Буквально вчора у своїх сторіс-Інстаграм Слава Камінська "засвітила" тест на вагітність із двома смужками. Так, вона стане мамою втретє.

"Привітання? Вечір до хати", - підписала фото вона.

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