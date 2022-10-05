Известная певица, экс-участница групы "НеАнгелы" и Инста-блогерка Слава Каминская убежала от войны в Нидерланды и в ближайшее время не собирается возвращаться в Украину. Артистка привыкает жить в новых реалиях, о чем она рассказала в программе " Ранок Вдома".

“Когда я приехала в Роттердам, было очень тяжело. Не было няни, а я столько времени с детьми никогда не проводила. А они делают все, чтобы мама нервничала. К тому же, я с первых дней поняла, что мне здесь не совсем хорошо. Очень хочется домой, в свою кровать. Я так хочу, чтобы все было как раньше. Тогда я села в машину и написала песню. Впервые, кстати. Обычно я покупала песни”, - призналась артистка.

Каминская отметила, что сейчас ее жизнь радикально изменилась.

«Пришлось заново учиться всему. В другой стране это очень тяжело, потому что еще не знаешь языка. Я сейчас заболела. Дома, в Киеве, у меня много лекарств, я уже была бы здорова. А здесь нужно обязательно записываться к врачу. Поэтому сижу дома… очень болит горло, а я думаю: "Пускай, пройдет". Это моя новая реальность», – поделилась певица с ведущими.

Буквально вчера в своих сторис-Инстаграм Слава Каминская "засветила" тест на беременность с двумя полосками. Так, она станет мамой в третий раз.

"Поздравления? Вечер в хату", - подписала фото она.

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