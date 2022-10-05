Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук активно розповідає в Інстаграм про своє життя, вихваляється апетитними рецептами та дивує вбраннями під час фотосесій. Цього разу Ганна заговорила, як сумує за частими робочими зйомками.

«Знову відчула себе актрисою, була в кадрі, чіпляли звук, знімали на 3 камери - яке це прекрасне відчуття 🙏🏻не дивлячись на те, що це не кіно, а інтерв'ю 💙💛дякую sineokaya.marina за прекрасний час, та цікава розмова💋 дякую» -висловилася Ганна.

На представлені кадри у мережі шанувальники відреагували по-різному:

«Чекаємо в ефірі 😍; Ви красуня 💐; Чудово!)👏; І я тобі дуже дякую, красуне! ❤️😘; 😍Красуня; Яка ж ви гарна! 😍; Красуня 😍 у серіалах прямо захоплювалася Тобою☺️; Красуня😍; Ви красуня ♥».

Також артистка похвалилася кадрами з нової фотосесії та звернулася до українців із важливим закликом.

"Ніколи не припиняйте бути хорошою людиною через поганих людей ❤️Ніколи не йдіть на угоду з совістю. Не змінюйте своїм принципам і собі. Завжди! Чуєте? мотивовані вашим почуттям власного "я"", - пише Саліванчук.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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