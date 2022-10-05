Жена продюсера "Квартал 95", известная украинская актриса Анна Саливанчук активно рассказывает в Инстаграм о своей жизни, хвастается аппетитными рецептами и удивляет нарядами во время фотосессий. В этот раз Анна заговорила, как скучает по частым рабочим съемкам.

«Снова почувствовала себя актрисой, была в кадре, цепляли звук, снимали на 3 камеры - какое это прекрасное ощущение 🙏🏻не смотря на то, что это не кино, а интервью 💙💛благодарю sineokaya.marina за прекрасное время, и интересный разговор💋 спасибо» -высказалась Анна.

На представленные кадры в сети поклонники отреагировали по-разному:

«Ждем в эфире 😍; Вы красавица 💐; Прекрасно!)👏; И я тебя очень благодарю, красавица! ❤️😘; 😍Красавица; Какая же вы красивая!😍; Красавица 😍 в сериалах прямо восхищалась Тобой☺️; Красотка😍; Вы красавица ♥».

Также артистка похвасталась кадрами из новой фотосессии и обратилась к украинцам с важным призывом.

"Никогда не прекращайте быть хорошим человеком из-за плохих людей ❤️Никогда не идите на сделку с совестью. Не изменяйте своим принципам и себе. Всегда! Слышите? Всегда это обернется против вас! Будьте хорошим человеком для себя 🤎 Хорошие поступки и доброта должны быть мотивированы вашим чувством собственного «я»", - пишет Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.