Як повідомляє Politeka.net, далеко не всі люблять активно проводити час у спортзалах, але українська співачка Злата Огневич до них не належить. Артистка із задоволенням проводить час у спортзалі, де відточує свою форму. На особистій сторінці в Instagram знаменитість показала кадри зі спортзалу.

Українська співачка Злата Огневич демонструє кадри зі спортзалу, куди вирушила з самого ранку. Вона одягла костюм, що облягає: топ і легінси з темного матеріалу, які доповнила чорними супротивними кросівками. Зірка позує на тлі тренажерів: завдяки їм Злата робить тренування різноманітнішими та веселішими. До того ж, на її думку, нічого так не зміцнює м'язи, як вправи з гантелями.

"Доброго ранку, всім. Відчула сьогодні кожен м'яз", - розповіла співачка про свої відчуття після занять спортом.

Вона довела, що її форма – це результат правильного способу життя. Фігура Злати Огневич виглядає просто чудово: залізний прес, пружні груди та стегна, підтягнуті руки та стрункі ноги. Дивлячись на зірку, фанати миттєво переймаються мотивацією до регулярних занять і це зовсім не дивно, адже вона виглядає неймовірно.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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