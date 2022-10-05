Как сообщает Politeka.net, далеко не все любят активно проводить время в спортзалах, но украинская певица Злата Огневич к ним не относится. Артистка с удовольствием проводит время в спортзале, где оттачивает свою форму. На личной странице в Instagram знаменитость показала кадры из спортзала.

Украинская певица Злата Огневич демонстрирует кадры из спортзала, куда отправилась из самого утра. Она надела облегающий костюм: топ и легинсы из темного материала, которые дополнила черными спротивными кроссовками. Звезда позирует на фоне тренажеров: благодаря им Злата делает тренировки более разнообразными и веселыми. К тому же, по ее мнению, ничего так не укрепляет мышцы, как упражнения с гантелями.

"Доброе утро, всем. Почувствовала сегодня каждую мышцу", - рассказала певица о своих ощущениях после занятий спортом.

Она доказала, что ее форма - это результат правильного образа жизни. Фигура Златы Огневич выглядит просто превосходно: железный пресс, упругие грудь и бедра, подтянутые руки и стройные ноги. Глядя на звезду, фанаты мгновенно проникаются мотивацией к регулярным занятиям и это совсем неудивительно, ведь она выглядит отлично.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

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