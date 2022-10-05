У мережі показали новий анонс шоу "Холостяк", в якому засвітили учасниць, проте українці не оцінили і почали жартувати.

Новий сезон шоу "Холостяк" із головним героєм Алексом Топольським мали запустити в ефір ще навесні цього року, але тоді прем'єру довелося скасувати через вторгнення росіян. Відтак запуск реаліті-шоу запланували на 30 вересня, але в день прем'єри представники телеканалу раптово вирішили знову перенести показ уже на жовтень.

Наразі продюсери "Холостяка" заінтригували глядачів новим тизером, щоправда, в анонсі творці проекту так і не оголосили дату прем'єри. Новим відео було висвітлено деяких дівчат, які прийшли підкорювати Топольського.

"Краса українок захоплює: матуся, художниця, яка малює світ українського моря, щира гаряча дівчина з вогником в очах...



Чия ж українська краса вразить Холостяка настільки, що він подарує їй рожеву троянду?😱 ", - йдеться в описі.

Новий анонс викликав шквал глузувань та хейтів в інтернеті.

"Не шоу, а Арестович якийсь, слово честі. Через 2-3 тижні вийде 😂",

"Як Херсон візьмемо, так і вийде",

"Тізерами весь сезон покажуть 😁 на тому і все)",

"Ой, та хто вже на цього холостяка чекає, вже і так нікому не цікаво це дивитись🤦🏼‍♀️ Перетягнули інтригу, люди вже обурюються а не чекають!",

"Знову парад ескортниць??? Коли вже будуть справжні жінки?",

"Боже, це ще хтось чекає???? Це жах. Однакові ляльки, все награне, постановочне, нещире",

"Вже набридає чекати. Бажання дивитися все менше 🥱 тягнуть і тягнуть", - пишуть у мережі.

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