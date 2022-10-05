Новый сезон шоу "Холостяк" с главным героем Алексом Топольским должны были запустить в эфир еще весной этого года, но тогда премьеру пришлось отменить из-за вторжения россиян. Следовательно, запуск реалити-шоу запланировали на 30 сентября, но в день премьеры представители телеканала внезапно решили снова перенести показ уже на октябрь.
Продюсеры "Холостяка" заинтриговали зрителей новым тизером, правда, в анонсе создатели проекта так и не объявили дату премьеры. Новым видео было освещено некоторых девушек, которые пришли покорять Топольского.
"Красота украинок восхищает: мамочка, художница, которая рисует мир украинского моря, искренняя горячая девушка с огоньком в глазах. Чья же украинская красота поразит Холостяка настолько, что он подарит ей розовую розу", - говорится в описании.
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Новый анонс вызвал шквал насмешек и хейтов в интернете.
"Не шоу, а Арестович какой-то, честное слово. Через 2-3 недели выйдет 😂",
"Как Херсон возьмем, так и получится",
"Тизерами весь сезон покажут 😁 на том и все)",
"Ой, и кто уже этого холостяка ждет, уже и так никому не интересно это смотреть 🤦🏼♀️ Перетащили интригу, люди уже возмущаются а не ждут!",
"Снова парад эскортниц??? Когда уже будут настоящие женщины?",
"Боже, это еще кто-то ждет???? Это ужас. Одинаковые куклы, все наигранное, постановочное, неискреннее",
"Уже надоедает ждать. Желание смотреть все меньше 🥱 тянут и тянут", - пишут в сети.
Напомним, что ведущий Решетник показал необычное видео с женой, которое снял их сын.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник откровенно рассказал о своем пути к успеху.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник поразил кадрами с сестрой и ее мужем-нардепом.