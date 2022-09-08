Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Григорий Решетник, который недавно перевез жену с детьми назад в Киев после нескольких месяцев жизни в западной Украине, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ведущий поделился очаровательным видео, которое, по его словам, снял его сын Иван.

В коротком ролике можно увидеть, как Григорий и его красотка-жена Кристина гуляют за ручку по парку. При этом впереди них за кадром идет сын Иван и снимает счастливых родителей, к тому же, они еще и разговаривают между собой. Перед камерой и Решетник, и его жена появились в простых, но стильных нарядах, они так и показывают пример семейной идиллии.

В подписи к публикации Григорий шутливо написал: "Теперь наш оператор – сын Иван". Поклонники не остались равнодушны и тут же принялись комментировать новое видео звездной пары: "Так мило", "Мои лучшие", "Так искренне", "Красивые", "Милота", "Такие красивые", "Красивая семья! Супер! Приятно смотреть на Вас!", "Очень красиво, ровно и профессионально снято, ребенку комплимент", "Какие замечательные", "Такие красивые и достойные, очень круто", "Какая красивая жена! Невозможно отвести глаза! Очень хорошая пара!", "Вы прекрасны".

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