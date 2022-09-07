На своей странице в Instagram Григорий рассказал, что уже 20 лет живет в Киеве - городе, о котором он мечтал с детства.

"В сентябре 2002 года скромный, неуверенный в себе парень из Николаева приехал покорять столицу. Учась на ведущего телепрограмм, я мечтал состояться в профессии. Но, кроме мечтаний, признаться, еще много работал. Поэтому, пожалуй, и закончил университет с красным дипломом, поступил в аспирантуру, стал преподавателем и, конечно, влюбился в телевидение", - пишет Решетник.

Сейчас Григорий счастлив, что зрители и профессия приняли его – он стал диктором и ведущим десятков самых популярных проектов страны, провел лучшие церемонии и мероприятия, объездил полмира.

"А еще - в столице я встретил любовь своей жизни! Вместе с Кристиной мы родили трех непревзойденных сыновей, о дочери также мечтаем:) У меня много друзей и знакомых, которых я очень ценю и уважаю", - добавил Решетник.

Также Григорий мощно поддержал украинцев, вынужденных из-за вторжения рф начинать все сначала.

"Сегодня многие украинцы меняют города проживания, профессии, начинают все сначала. Убежден, вы сможете, вам все удастся, потому что нас невозможно сломать и победить. Мечтайте, радуйтесь, любите, работайте, оставайтесь верны моим ценностям и принципам. И никогда не опускайте руки! Потому что Украина Победит! 💪", - подчеркнул ведущий.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник поделился редкими фото с сестрой и ее мужем-нардепом.

Как сообщала Politeka, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за кадров с детьми.

Также Politeka писала, что Кристина Решетник внезапно заговорила об очередном пополнении в семье.