На своих страницах в Instagram Григорий и Кристина Решетники поделились неожиданными кадрами, на которых они вместе с тремя сыновьями засветились в компании сестры телеведущего Екатерины, ее мужа-народного депутата Игоря Копытина и двух их детей — тоже мальчишек.
"Наконец-то встретились - братья наигрались и набаловались 🤪😃😍", - лаконично подписал фотографии Решетник.
Кристина также поделилась кадрами семьи в полном составе.
"Мужское царство ❤️В последний раз они виделись 28 февраля, когда уезжали из Киева. И очень соскучились друг за другом) На фото - дети родной сестры Гриши. Но часто как раз говорят, что это моя родная сестра", - добавила жена телеведущего.
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Поклонники в комментариях восхищаются звездным семейством, а также желают им разбавить картину дочерью:
"Что-то мы пропустили)😉🙌🏼";
"Какой казачий род 👍. Но думаю, казаки не обидятся, если сюда добавится казачка";
"Это же надо 😂😂одни ребята";
"Супер компания ❤️. Надо уже девочками разбавить";
"Действительно очень похожи с сестрой Григория, ❤️вы прекрасны";
"Шикарные мужчины 💪💪💪";
"Футзальная команда по футболу уже есть!";
"Отлично! Хорошая семья казаков!".
Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.
Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.
Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.