На своих страницах в Instagram Григорий и Кристина Решетники поделились неожиданными кадрами, на которых они вместе с тремя сыновьями засветились в компании сестры телеведущего Екатерины, ее мужа-народного депутата Игоря Копытина и двух их детей — тоже мальчишек.

"Наконец-то встретились - братья наигрались и набаловались 🤪😃😍", - лаконично подписал фотографии Решетник.

Кристина также поделилась кадрами семьи в полном составе.

"Мужское царство ❤️В последний раз они виделись 28 февраля, когда уезжали из Киева. И очень соскучились друг за другом) На фото - дети родной сестры Гриши. Но часто как раз говорят, что это моя родная сестра", - добавила жена телеведущего.

Поклонники в комментариях восхищаются звездным семейством, а также желают им разбавить картину дочерью:

"Что-то мы пропустили)😉🙌🏼";

"Какой казачий род 👍. Но думаю, казаки не обидятся, если сюда добавится казачка";

"Это же надо 😂😂одни ребята";

"Супер компания ❤️. Надо уже девочками разбавить";

"Действительно очень похожи с сестрой Григория, ❤️вы прекрасны";

"Шикарные мужчины 💪💪💪";

"Футзальная команда по футболу уже есть!";

"Отлично! Хорошая семья казаков!".

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.

Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.