На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила пару своїх сміливих фото, на яких вона позує в корсеті та панчохах, а також незвичайним способом вирішила підтримати українців.

"Я так хочу підтримати вас. І сама намагаюсь. Важко… бо ці кляті гади хочуть знищити усіма способами. А ми все одно Є, і БУДЕМО. Нещодавно побачила цей вираз. Ділюся. Тримайтесь за порожнечу!", — пише Астаф'єва.

Даша переповіла загадкову історію про бабцю, яка повчала трьох своїх онучок триматися за порожнечу, як ніби ходити по канату під куполом цирку.

"І зараз дівчатка тримаються, аж пальці зводить судома.Тримаються, поки їхні життя випалює ворог. За порожнечу, що залишилась від рідного міста і дому. Тримаються, намацуючи стопою тонку, болючу опору", — завершила свою оповідь артистка.

Шанувальники в коментарях оцінили і текст, і світлини Астаф'євої:

"Вау фото і Вау пост. дякую Вам, Дашо, за пост підтримки та краси🙇 бережіть себе і нехай все буде Україна💙💛"

"Якщо така Краса за Україну, то всі, хто проти просто нікчеми..."

"Ви як завжди неперевершена! Надихаюся Вами!";

"Like за поетичну історію, дуже гарно написано".

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