На своей странице в Instagram артистка разместила пару своих смелых фото, на которых она позирует в корсете и чулках, а также необычным способом решила поддержать украинцев.

"Я так хочу поддержать вас. И сама стараюсь. Трудно… потому что эти проклятые гады хотят уничтожить всеми способами. А мы все равно Есть, и БУДЕМ. Недавно увидела это выражение. Делюсь. Держитесь за пустоту!", — пишет Астафьева.

Даша рассказала загадочную историю о бабушке, которая поучала трех своих внучек держаться за пустоту, как будто ходить по канату под куполом цирка.

"И сейчас девочки держатся, аж пальцы сводит судорога. Держатся, пока их жизнь выжигает враг. За оставшуюся пустоту от родного города и дома. Держатся, нащупывая стопой тонкую, болезненную опору", — завершила свой рассказ артистка.

Поклонники в комментариях оценили и текст, и фотографии Астафьевой:

"Вау фото и Вау пост. спасибо Вам, Даша, за пост поддержки и красоты🙇 берегите себя и пусть все будет Украина💙💛"

"Если такая Красота за Украину, то все, кто против просто ничтожества..."

"Вы как всегда неотразима! Вдохновляюсь Вами!";

"Like за поэтическую историю, очень хорошо написано".

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