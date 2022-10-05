Як розповіла артистка Тоня Матвієнко, вона із дочкою на місяць отримує від влади Великобританії грошову допомогу.

Українська співачка Тоня Матвієнко виїхала зі своєю дочкою до Великобританії. Вона зізналася, що вони живуть у спонсорів та отримують виплати. Крім того, Матвієнко має дохід із України, тому намагається відкладати хоч щось на майбутнє. Про це артистка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Як розповіла артистка, вона з дочкою за місяць отримує від влади Великобританії 620 футів. Втім, знаменитість намагається не надто витрачати ці кошти. Тоня їх відкладає, щоби привезти в Україну.

"У мене виходить 620 фунтів. Я перестала переказувати гроші в гривні. Тому що так складно. Тут рівень життя інший, багато що коштує дорожче. Я ці гроші збираю для України. Я їх витрачаю, але у мене дохід у гривнях є, тому я намагаюся гривні витратити, а фунти складаю додому", - зізналася Тоня Матвієнко .

Матвієнко повідомила, що їй вистачає грошей на найнеобхідніше, а на зайве артистка грошей не витрачає.

"Мені вистачає. Одяг не купую, на їжу вистачає. Нам ще дали машину. Витрачаємо на бензин, але на все вистачає, я ще встигаю відкласти", - додала Тоня Матвієнко.

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