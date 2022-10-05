Украинская певица Тоня Матвиенко выехала со своей дочерью в Великобританию. Она призналась, что они живут у спонсоров и получают выплаты. Кроме того, Матвиенко имеет доход из Украины, потому старается откладывать хоть что-то на будущее. Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину.
Как рассказала артистка, она с дочерью в месяц получает от власти Великобритании 620 футов. Впрочем, знаменитость старается не слишком тратить эти средства. Тоня их откладывает, чтобы привезти в Украину.
"У меня получается 620 фунтов. Я перестала переводить деньги в гривны. Потому что так сложно. Тут уровень жизни другой, многое стоит дороже. Я эти деньги собираю для Украины. Я их трачу, но у меня доход в гривне, поэтому я стараюсь гривны потратить, а фунты складываю домой", — призналась Тоня Матвиенко.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
В ОП сказали, что надо сделать с любителями россии после деоккупации Крыма: "Через полгода у нас там будут..."
"Ну какая реакция может быть?": на видео показали, как встречали Потапа украинцы после возвращения на родину
"Боже, он меня убьет за это": жена Мирзояна Матвиенко неожиданно рассказала подробности о близости с мужем онлайн
Беда с известным актером и бойцом ВСУ, появились подробности и фото: "Это произошло в тылу..."
Матвиенко сообщила, что ей хватает денег на самое необходимое, а на лишнее артистка денег не тратит.
"Мне хватает. Одежду не покупаю, на еду хватает. Нам еще дали машину. Тратим на бензин, но на все хватает, я еще успеваю отложить", — добавила Тоня Матвиенко.
Напомним, что жена Мирзояна Матвиенко растрогала новой песней на украинском языке.
Как сообщала Politeka, жена Мирзояна Матвиенко показала выросшую красавицу-дочь, которую родила в 17 лет.
Также Politeka писала, что жена Мирзояна Матвиенко впечатлила вокалом с легендарной мамой, кадры.