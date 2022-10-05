Как рассказала артистка Тоня Матвиенко, она с дочерью в месяц получает от власти Великобритании денежную помощь.

Украинская певица Тоня Матвиенко выехала со своей дочерью в Великобританию. Она призналась, что они живут у спонсоров и получают выплаты. Кроме того, Матвиенко имеет доход из Украины, потому старается откладывать хоть что-то на будущее. Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину.

Как рассказала артистка, она с дочерью в месяц получает от власти Великобритании 620 футов. Впрочем, знаменитость старается не слишком тратить эти средства. Тоня их откладывает, чтобы привезти в Украину.

"У меня получается 620 фунтов. Я перестала переводить деньги в гривны. Потому что так сложно. Тут уровень жизни другой, многое стоит дороже. Я эти деньги собираю для Украины. Я их трачу, но у меня доход в гривне, поэтому я стараюсь гривны потратить, а фунты складываю домой", — призналась Тоня Матвиенко.

Матвиенко сообщила, что ей хватает денег на самое необходимое, а на лишнее артистка денег не тратит.

"Мне хватает. Одежду не покупаю, на еду хватает. Нам еще дали машину. Тратим на бензин, но на все хватает, я еще успеваю отложить", — добавила Тоня Матвиенко.

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