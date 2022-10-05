Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри зі свого творчого вечора у Львові та поділилася, як її лікують вірші.

Як відомо, під час війни Наталка почала проводити заходи, на яких збирає глядачів та читає для них вірші. І якщо раніше вона організовувала такі вечори лише у Києві, то тепер зібрала зал і у Львові. Судячи з кадрів, які показала в соцмережі актриса, її творчий вечір пройшов у дуже теплій та доброзичливій атмосфері.

У підписі до публікації Денисенко поділилася своїми емоціями: "#Наталкачиталка в Львові. Найцінніше, коли я бачу ваші емоції під час читання і розумію, що саме в цю секунду міняються ваші думки, те що болить виходить назовні і трансформується в зовсім інші почуття… Моя пристрасть - вірші, якими я захоплювалася з дитинства, стали справжніми ліками для мене і для вас (пишу це за вашими відгуками). І, якщо при першому читанні #наталкачиталка я боялася починати, і думала, що це нікому не буде потрібне, то зараз, я боюсь що це все може закінчитися. Адже, я не можу передати на словах, що я відчуваю від наших вечорів і скільки в мене примножується любові до того що я роблю, і до вас, мої любі глядачі".

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