Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії, потім повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі миле фото біля дзеркала та поділилася своїми переживаннями.

На новій фотографії Настя знята в гарній ванній кімнаті, вона стоїть біля дзеркала і зачісує волосся. Перед камерою вона з'явилася у затишному світлому халаті, вона без макіяжу і захоплено дивиться на себе з гребінцем у руках. У підписі до публікації Каменських поділилася своїми переживаннями. Так, за словами співачки, раніше вона й подумати не могла, що прості рутинні речі стануть такими складними.

"Раніше не змогла б подумати, що вже звичні рутинні речі стануть чимось недосяжним. Що доведеться силою підіймати себе, щоб підійти до дзеркала і знову зазирнути у нього. Бо зараз у дзеркалі не побачиш тих очей, які були раніше. Очей, які були наповнені щастям та мріями. Усміхнених очей та погляду жінки, яка з легкістю йде вперед за своїми мріями. Але час минає і з кожним днем розумієш, що аби тримати себе в руках, аби мати моральний стан для виступів заради донатів на Україну, задля благодійності, щоб робити корисні речі — ти маєш якось витягувати себе зі стану тотальної дезадаптації і апатії. Час йде, але, на жаль, у мене особисто цей стан зникає лише на якісь короткі моменти", - написала Каменських у підписі до фото.

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