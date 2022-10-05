Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры со своего творчесткого вечера во Львове и поделилась, как ее лечат стихи.

Как известно, во время войны Наталка начала проводить мероприятия, на которых собирает зрителей и читает для них стихи. И если раньше она организовывала такие вечера только в Киеве, то теперь собрала зал и во Львове. Судя по кадрам, которые показала в соцсети актриса, ее творческий вечер прошел в очень теплой и дружелюбной атмосфере.

В подписи к публикации Денисенко поделилась своими эмоциями: "#Наталкачиталка во Львове. Самое ценное, когда я вижу ваши эмоции во время чтения и понимаю, что именно в эту секунду меняются ваши мысли, то что болит выходит наружу и трансформируется в совершенно другие чувства… Моя страсть – стихи, которыми я восхищалась с детства, стали настоящим лекарством для меня и для вас (пишу это по вашим отзывам). И если при первом чтении #наталкачиталка я боялась начинать, и думала, что это никому не будет нужно, то сейчас, я боюсь, что это все может закончиться. Ведь, я не могу передать на словах, что я чувствую от наших вечеров и сколько у меня умножается любви к тому, что я делаю, и к вам, мои дорогие зрители".

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