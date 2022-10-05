Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків пішла від чоловіка Володимира Дантеса до його кращого друга Михайла Кацуріна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вразила фоловерів незвичайним відео, на якому постала у незвичайному образі, а також поділилася своїми музичними уподобаннями.

Як видно, перед камерою Надя знята на знімальному майданчику, вона змінює рухи, догоджаючи фотографу. Перед камерою артистка з'явилася у вельми спокусливому образі – на ній широкі бежеві штани та біла сорочка, яку вона розстебнула, оголивши пружне декольте. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж і пафосний вираз.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Вибачте, але ці котики просто розтопили моє серце. Я завжди радію, коли чую щось круте від молодих українських артистів. А теперешні реалії зростили нове, творче покоління. Ось вам мій топ. Гортайте карусель. Ви теж поділіться в коментах власними музичними відкриттями та улюбленими треками".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію співачки: "Дякую за поширення української музики", "Надя, як класно, що ти допомагаєш новим артистам", "Заради цього хочеться жити", "Надя, ти розтопила моє серце і далі продовжуєш це робити", "А моє серце розтопила ти і твою творчість", "Дякую тобі! Краща наставниця", "Надя, нам подобається така рубрика, давай частіше так робити".

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