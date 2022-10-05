Дружина популярного українського актора, коміка та зірки "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія Ткач веде блог до Instagram і часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями та новинами. Так, цього разу жінка опублікувала на своїй сторінці чарівне фото із донькою, яку вони в сім'ї називають крихтою Ліззі.

Як видно, на новій фотографії восьмирічна Ліза зображена з картиною-мозаїкою в руках, яку сама і зібрала, на ній видно зображення Міккі Мауса. На знімку можна відзначити, що дівчинка помітно підросла, а ще у неї просто розкішне волосся.

У підписі до публікації Вікторія Ткач написала: "Мені здається, що цей персонаж підкорює абсолютно всіх. Крута картина-мозаїка у нас вийшла! P.S. Дякуємо за такий крутий подарунок". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото Лізи: "Супер. Де можна купити таку?", "Супер", "Красуня", "Така мила", "Яка вона у вас красива".

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