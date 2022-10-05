Жена популярного украинского актера, комика и звезды "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория Ткач ведет блог в Instagram и часто радует свою аудиторию яркими публикациями и новостями. Так, в этот раз женщина опубликовала на своей странице очаровательное фото с дочкой, которую они в семье называют крошка Лиззи.

Как видно, на новой фотографии восьмилетняя Лиза запечатлена с картиной-мозаикой в руках, которую сама и собрала, на ней видно изображение Микки Мауса. На снимке можно отметить, что девочка заметно подросла, а еще у нее просто роскошные волосы.

В подписи к публикации Виктория Ткач написала: "Мне кажется, что этот персонаж покоряет абсолютно всех. Крутая картина-мозаика у нас получилась! P.S. Спасибо за такой крутой подарок". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото Лизы: "Супер. Где можно купить такую?", "Супер", "Красотка", "Такая милая", "Какая она у вас красивая".

Напомним, "В зеркале не увидишь…": Каменских честно рассказала, что с ней происходит во время войны.

Как сообщала Politeka, "Давай чаще так": Дорофеева открыла декольте и подразнила фанатов, видео.

Также Politeka писала, что "Такая я себе нравлюсь": Билык показала фото из Америки и удивила признанием.