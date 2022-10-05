Артист із колегами по гурту "ВВ" від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну активно гастролюють різними країнами, збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим від війни.
Цього разу на свої сторінці в Instagram Скрипка звернувся до шанувальників та розповів про свої плани.
"Дорогенькі, вітаннячка!) На календарі вже початок жовтня і як ми довго-довго чекали, наші женуть ворога по всіх фронтах. Дуже хороші новини з фронту, а на серці що - не спокій. Як казали, будуть вам класні новини з фронтів і буде вам щастя, а бачите - щастя немає. Чому? Тому, що накручуються новини, накручуються страхи і тому подібне і все залежить тільки від нас з вами. Внутрішній стрижень, внутрішня сила, допомагаємо один одному, допомагаємо Україні", — пише Олег.
Фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» також додав, що не все йде за планом.
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"Бачите, я весь час в русі, на колесах. Знову виїзжаю за кордон, дещо не виходить з концертів, а багато чого виходить. Збираємо кошти, допомагаємо і рухаємося вперед. Все буде добре, але спокою ніколи не буде, друзі. Слава Україні! Щиро Ваш. Олег Скрипка🤘", —наголосив музикант.
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